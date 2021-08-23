Ünal Karaman: "Kaybetmek üzücü"
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Ünal Karaman: "Kaybetmek üzücü"

Ünal Karaman: 'Kaybetmek üzücü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybetmenin üzücü olduğunu belirterek, oyun kalitelerini daha fazla geliştirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybetmenin üzücü olduğunu belirterek, oyun kalitelerini daha fazla geliştirmek için çaba göstereceklerini söyledi. Karaman, mağlubiyeti "Lig başı kazası" olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, konuk ettiği Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ünal Karaman, "Kaybetmek üzücü. Maçın başından sonuna kadar baktığımızda futbolun doğrusunu yapmaya çalışan ve mücadele eden futbolumuz var. Yapmış olduğumuz paslar, üçüncü bölgeye taşıdığımız toplar bir anlam ifade etmeli. Girdiğimiz pozisyonlarda daha erken bir gol bulabilseydik belki farklı bir sonuç olabilirdi bizim açımızdan. Kapanan ve oyunu oldukça soğutmaya yönelik oynayan rakibe karşı biz biraz daha hızlandırmalıydık ve final pası tercihlerini daha etkili yapmalıydık. O konuda yetersiz kaldık. Tabii ligin başı ama iki haftadır baktığımız zamanda takımızın vermiş olduğu mücadele ve oynama isteği var. Bizim biraz daha oyun içi kalitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Umarım bizi sevenlere ve destekleyenlere daha iyi sonuçlar armağan edebiliriz. Ben, oyuncularım ve taraftarımız mutlu olmayı hak ediyor. Kabullenemiyorum bazen sakin kalmaya çalışıyorum. Lig başı kazası diyelim ama her birimiz kendi payımıza düşeni yapacağız" dedi.

Karaman, yeni transferlerden sadece 1'inin ilk 11'de yer alması sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Her yapılan transfer oynayacak diye bir kural yok ama zaman içerisinde umuyor ve bekliyoruz ki biraz daha kalitelerini artırarak, kendilerini geliştirerek forma ağırlığını, aidiyetini hissederek daha uzun süre forma şansı bulacaklar." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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