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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
18.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:43

Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bugün Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları çalışması yapan İzmir ekibi, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Jerome takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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