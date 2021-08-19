Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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