Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

04.02.2021 07:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:13
Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig 23.haftasında Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı karşılaşması olacak. Taraftarlar Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Süper Lig 23.haftasında Göztepe - Yeni Malatyaspor maçına, Göztepe 25 puanla, Malatyaspor 28 puanla giriyor. Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? detaylarda!

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGI KANALDA?

Süper Lig 23.haftaGöztepe - Yeni Malatyaspor maçında, Göztepe ev sahipliği yapıyor. İzmir'de gerçekleşecek olan maç Bornova Stadı'nda oynanacak.Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232 ve web üzerinden izlenebilecek.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Spor Toto Süper Lig Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı 16:00'de başlayacak.

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