Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'ye Yunan golcü geliyor

Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Anargyros Kampetsis ile prensipte anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Anargyros Kampetsis ile prensipte anlaşma sağladı. Sportif Direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki golcünün en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi. Almanya'da Borussia Dortmund'un altyapısında da forma giyen Yunan forvet 2018-2019 sezonunda Panathinaikos'a geldi. Burada 3 sezon forma giyen Kamhetsis profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı. 

MURAT PALULİ UZATTI Göztepe iç transferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Sezon biter bitmez stoper Atınç Nukan ve sol bek Berkan Emir'le sözleşme yenileyen Göztepe, sağ bek Murat Paluli'yi de takımda tuttu. Göztepe'nin 2019-2020 sezonunun başında Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 Süper Lig maçına çıkan Murat toplam 2418 dakika süre aldı. Murat sezon boyunca 1 asistle oynadı. Göztepe iç transferde defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırmaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Adnan Menderes Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe'ye Yunan golcü geliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:43:00. #1.13#

title