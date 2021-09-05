Göztepe'ye Venezuelalı stoper
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Göztepe'ye Venezuelalı stoper

Göztepe'ye Venezuelalı stoper
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 3 maçta henüz galibiyet elde edemeyen Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Rusya'da Akhmat Grozny forması giyen Wilker Angel ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Venezuelalı savunmacının yarın kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan imzayı atması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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