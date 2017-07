Göztepe'ye Uçan Forvet

TRANSFER harekatını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan Yoan Gouffran'ın işini bitirdi.



Orta sahanın solu ve forvette görev yapan Fransız yıldızın transferini bizzat Başkan Mehmet Sepil'in isteyip ilgilendiği belirtildi. Daha önce Caen ve Bordeux formalarını giyen, son 5 sezondur Newcastle'da oynayan 31 yaşındaki Gouffran'ın bu hafta İzmir'e gelmesi bekleniyor. Newcastle United, geçen sezon Championship'i zirvede bitirip bir yıl aradan sonra Premier Lig'e dönerken Gouffran, 39 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.



Bourdeux'ta forma giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Yoan Gouffran, yeşil sahalarda süratinin yanı sıra çim alerjisiyle de biliniyor. Allerji sorununa karşı sürekli ilaç kullanan futbolcunun transferini yüzde 90 oranında bitiren yönetim, Fransız yıldız oyuncuyu Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.



Sarı kırmızılılarda futbolcu izleme komitesinde yer alan eski teknik direktörlerden Mustafa Fedai, listedeki bir Fransız stoperi takip etmek için İsveç'e gitti. Antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, 1 hafta daha İzmir'de çalıştıktan sonra 14 Temmuz'da Avusturya'ya kampa gidecek.



TRANSFERLER BEKLEMEDE



Osmanlıspor'dan kaleci Karcemarskas'la anlaşan Göztepe, Litvanyalı file bekçisinin kulübünden bonservisini almasını beklediği öğrenildi. Sarı kırmızılıların söz kestiği Arjantinli orta saha oyuncusu Oscar Scarione'ye ise İsrail'deki kulübü Maccabi Tel Aviv'in yeni sezon için peşinat ödemesi yaptığı, Göztepe'nin bonservis sorununun çözülmesini beklediği ifade edildi.



Göztepe'yle anlaşan Yunan takımı Olympiakos'un Fransız sol beki Aly Cissokho, Türkiye'ye gelmek için önümüzdeki haftaya kadar süre istedi. Göztepe'nin listesindeki Ganalı golcü Asamoah Gyan, Süper Lig'de takımlardından Kayserispor'a imza attı. Kadroyu kampa kadar bir an önce şekillendirmek isteyen kulüpte yeni transferlerden şimdiye kadar yalnız Selçuk Şahin ve Axel Ngando takıma katıldı.



- İzmir