Göztepe'ye test müjdesi SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan Koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan Koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol camiasında artan Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü Başkanımız Mehmet Sepil, A Takım futbolcularımız ve teknik heyetimize test yapılmıştır. Yapılan testlerin sonucu negatif çıkmıştır. Kulübümüz süreci yakından takip etmekte ve futbolcularımız antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürmektedir. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

Kaynak: DHA