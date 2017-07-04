Göztepe'ye Ngando'dan 3 Yıllık İmza

SPOR Toto Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, transferde geçen cumartesi günü prensip anlaşmasına vardığı Bastialı Fransız orta saha oyuncusu Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki futbolcu, bugün resmi sözleşmeye imza atıp Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takıma katıldı.



Rennes altyapısında yetiştikten sonra yine aynı takımda profesyonel olan Ngando, 2013 yılında ülkemizde gerçekleşen U20 Dünya Kupasında Fransa forması altında 5 maça çıktı. Kamerun asıllı futbolcu 2013-14'te Auxerre, 2014-15'te Angers takımlarında oynadı. Ngando, son 2 sezondur kadrosunda yer aldığı Bastia'da 46 karşılaşmada görev yaptı.



- İzmir