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Göztepe'ye kupada moral

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Göztepe'ye kupada moral

SPOR Toto Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyerek düşme hattından çıkamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda ter attı.

SPOR Toto Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyerek düşme hattından çıkamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda ter attı. Ligde 14 maçta yalnız 2 kez kazanan sarı-kırmızılılar, kupada 3'üncü Lig ekibi Kahta 02 Spor'u evinde 5-0 yenerek moral tazelerken, uzun süredir gol orucunda olan Ndiaye de suskunluğunu bozdu. Ligde bu sezon yalnız 2 gol atarak 29 Eylül'deki Galatasaray deplasmanından beri 7 maçtır ağları sarsamayan, geçen hafta Fenerbahçe önünde bu sezon ilk kez yedek kalan Senegalli Ndiaye, Kahta'ya 2 gol birden attı.

ATAKAN TESELLİSİ

Sezon başında alınan yeni transferler Baku ve Kahraman da Göztepe formasıyla ilk gollerini Adıyaman temsilcisi önünde kaydetti. Göztepe'de Fenerbahçe maçının devre arasında tünelde rakip takımdan İrfan Can Kahveci'yle yaşadığı olay nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Atakan'a ceza çıkmaması da camianın yüzünü güldürdü. Kupada 5'inci Tur'da Yılport Samsunspor'la eşleşip, ligde 6 Aralık Pazartesi günü yine evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayan Göz-Göz'de mücadelenin biletleri 27.5 TL ile 436 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.


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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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