Göztepe'ye kupada moral

SPOR Toto Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyerek düşme hattından çıkamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda ter attı. Ligde 14 maçta yalnız 2 kez kazanan sarı-kırmızılılar, kupada 3'üncü Lig ekibi Kahta 02 Spor'u evinde 5-0 yenerek moral tazelerken, uzun süredir gol orucunda olan Ndiaye de suskunluğunu bozdu. Ligde bu sezon yalnız 2 gol atarak 29 Eylül'deki Galatasaray deplasmanından beri 7 maçtır ağları sarsamayan, geçen hafta Fenerbahçe önünde bu sezon ilk kez yedek kalan Senegalli Ndiaye, Kahta'ya 2 gol birden attı.

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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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