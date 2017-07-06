Göztepe'ye Hentbolde 6 İmza

HENTBOLDA yeni sezonda Erkekler Süper Lig'in yanı sıra Eurochallenge Cup'ta da başarı hedefleyen Göztepe, sözleşmeleri biten Gökhan Örnek, Baran Nalbantoğlu, Kerem Direk, Enis Harun Hacıoğlu ve Alp Yıldız ile birer yıllığına nikah tazeledi.



Göztepe, bu arada sözleşmesi sona eren yardımcı antrenör İbrahim Belet'in mukavelesini de 1 yıl uzattı. Sarı kırmızılı ekip, geçen ay yabancı oyuncuları Mohsen Babasafari Renani, Aliaksandr Markelau, Milos Lojanicic ve Dragan Vrgoc ile karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmesini feshetmişti. - İzmir