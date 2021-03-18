Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor
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Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor

18.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:36
Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına iddialı hazırlanırken, son haftalarda Gürsel Aksel Stadı'ndaki etkili performansına güveniyor.

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına iddialı hazırlanırken, son haftalarda Gürsel Aksel Stadı'ndaki etkili performansına güveniyor. Göztepe, sahasında oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, sadece 1 kez berabere kaldı.

En son Teknik Direktör İlhan Palut döneminde 9 Ocak'ta Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Göztepe, genç çalıştırıcının ayrılmasının ardından Gençlerbirliği'ni 4-0, Medipol Başakşehir'i 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Göztepe, bu periyotta evinde yalnızca Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Bu periyotta 12 kez rakip ağları havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde ise 4 gol gördü.

ŞEHİTLER İÇİN DEV BAYRAK

Sivasspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutmadı. Tüm Türkiye'de gururla kutlanan zaferin 106'ncı yıl dönümünde Göztepe teknik ekibi, oyuncular ve personel, antrenman öncesi sahada dev Türk bayrağı açarak şehitlerimizi andı. Ardından futbolcular Ünal Karaman yönetiminde taktik idman yaptı.

Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor
Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor
Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor
Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor
Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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