Göztepe'ye derbi öncesi taraftar morali - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'ye derbi öncesi taraftar morali

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe'ye derbi öncesi taraftar morali

Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın konuk olacağı Altay derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın konuk olacağı Altay derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının son antrenmanını ziyaret ederek moral verdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Altay'a konuk olacak. 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynanacak ilk İzmir derbisi olması özelliğini taşıyan maç öncesinde Göztepe, bugün akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma, ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Taraftarlardan derbi morali

Göztepe'yi derbi öncesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren çok sayıda taraftar, Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımlarına tezahüratta bulundu. Meşale ve pankartlarla çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, derbi öncesinde takımlarına moral verdi. - İZMİR

Göztepe'ye derbi öncesi taraftar morali

Göztepe'ye derbi öncesi taraftar morali

Göztepe'ye derbi öncesi taraftar morali

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları İbrahim Altay
Magazin Gökhan Çıra Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe'ye derbi öncesi taraftar morali - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 22:09:15. #1.11#