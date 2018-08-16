Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'ye ceza yağdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Andre Casto'ya 2, sportmenik dışı davranışta bulunan kaptan kaleci Beto'ya 1 maç ceza verdi. Beto, ayrıca 13 bin TL de para cezasına çarptırıldı.

Kurul, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle kuzey kale arkası C ve D, numaralı batı B1, H, I, J, K blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerini 1 maçlığına bloke etti. Bu tribünde oturan futbolseverler gelecek hafta Bornova Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasını stattan izleyemeyecek. Göztepe, taraftarının neden olduğu saha olayları yüzünden de 20 bin TL ceza ödeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Castro ve Beto'nun yanı sıra Yeni Malatyaspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Poko da Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek. - İzmir