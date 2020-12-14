Göztepe'ye bir genç kaleci daha gelecek
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Göztepe'ye bir genç kaleci daha gelecek

14.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:21
Göztepe'ye bir genç kaleci daha gelecek

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2 yenik ayrılan Göztepe, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2 yenik ayrılan Göztepe, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Sezon başında Adanaspor'dan genç kaleci İrfan Can'ı kadrosuna katan ve 22 yaşındaki file bekcisinden büyük verim alan sarı-kırmızılılarin, Yozgatspor 1959'da Bilal Karataş'la da anlaşma sağladığı ifade edildi. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Yozgatspor'da kaleyi koruyan 18 yaşındaki Bilal'in ocak ayında sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kariyerine Başkent Edaşspor'da başlayan Bilal, 2019 yılında Yozgatspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Bilal, bu sezon 5 karşılaşmada görev aldı. Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın sahne alacak. Sarı-kırmızılılar evinde TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Emre Malok'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 18.30'da çalacak. Teknik direktör İlhan Palut, Rizespor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Kupada yollarına devam etmek istediklerini ifade eden genç teknik adam, "Önce Bursaspor maçına en iyi şekilde konsantre olacağız. Bu müsabakayı kayıpsız geçip yeniden lige döneceğiz. Her iki kulvarda da elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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