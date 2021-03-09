Göztepe'ye Başkan Sepil'den alkış
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Göztepe'ye Başkan Sepil'den alkış

09.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:16
Göztepe'ye Başkan Sepil'den alkış

SÜPER Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 39 puanla 9'uncu sıraya tırmanan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil takımı kutladı.

SÜPER Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 39 puanla 9'uncu sıraya tırmanan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil takımı kutladı. Çok iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Başkan Sepil, "Potansiyeli olan bir takım olarak Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve ekibiyle çok iyi uyum yakaladık ve bununla birlikte başarılı sonuçlar almaya başladık. 5 maçta 13 puan alma başarısı gösterdik. Rakamlar iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Dün kazanılan maçın benim için ayrı bir önemi de vardı. Doğum günümde Göztepemizin kazanması bana en büyük hediye oldu. Bunun yanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Bu galibiyet tüm kadın taraftarlarımıza da armağan olsun" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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