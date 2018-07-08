Göztepe, Arjantinli Fausto Grillo ile El Sıkıştı

Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan, Alanyaspor'dan Senegalli sağ bek Gassama ve sol bek Berkan'la anlaşan Göztepe, Grillo'nun da işini bitirerek dış transferde 4'üncü takviyesini yaptı.

"WEST BROMWICH İSTİYORDU, BİZİ SEÇTİ"

Başkan Sepil, Arjantin Premier Lig ekibi Velez Sarsfield'den transfer ettikleri 25 yaşındaki Grillo'nun bu gece yola çıkacağını ve yarın sağlık kontrolünden geçip Erzurum kampına katılacağını söyleyerek, "Teknik kadromuzun istediği bir stoperle anlaşmış olduk" dedi. Fausto Grillo ile İngiltere'den West Bromwich ve bazı İtalyan kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği ancak Arjantinlinin Göztepe'yi seçtiği öğrenildi.