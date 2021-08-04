Göztepe, yarın Menemenspor'la hazırlık maçı yapacak
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Göztepe, yarın Menemenspor'la hazırlık maçı yapacak

Göztepe, yarın Menemenspor'la hazırlık maçı yapacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'la karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'la karşılaşacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 18.00'de Adnan Süvari Tesisleri'nde Menemenspor'la bir hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Karşılaşmaya seyirci alınmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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