Göztepe, yarın Menemenspor'la hazırlık maçı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'la karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'la karşılaşacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 18.00'de Adnan Süvari Tesisleri'nde Menemenspor'la bir hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Karşılaşmaya seyirci alınmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz