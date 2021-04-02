Göztepe, yarın Kayserispor'a konuk olacak

Süper Lig'de son 2 maçında puan alamayan Göztepe, 32. hafta mücadelesinde yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Süper Lig'de son 2 maçında puan alamayan Göztepe, 32. hafta mücadelesinde yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 2 müsabakada MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Göztepe, 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Obinna Nwobodo, yarın forma giyemeyecek.

Göztepe gibi son 2 maçında puan alamayan ve düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz