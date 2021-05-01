Göztepe, yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak
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Göztepe, yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak

Göztepe, yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe, yarın Frapot TAV Antalyaspor ile Antalya'da karşılaşacak.

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe, yarın Frapot TAV Antalyaspor ile Antalya'da karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde 1 yenilgi aldığı son 6 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan Göztepe, haftaya 48 puanla 10. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Obinna Nwobodo ile sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.

Galip gelemediği son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Fraport TAV Antalyaspor 43 puanla 11. durumda bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a karşı çıktığı 11 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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