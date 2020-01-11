Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Yalçın Kayan'ın 2021'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
11.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:20
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Yalçın Kayan'ın 2021'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Yalçın Kayan'ın 2021'de bitecek sözleşmesinin revize edilerek, 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Altyapıda 19 ve 21 yaş altı takımlarında forma giyen Yalçın Kayan, 2018-2019 sezonu başında A Takım'la çalışmalara başlamıştı.
Kaynak: AA
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