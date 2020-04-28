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Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi

GÖZTEPE Spor Kulübü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden liglerde faaliyet gösterdiği kadın voleybol ve erkek hentbol takımlarını ligden çekti.

Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi
28.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:15

GÖZTEPE Spor Kulübü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden liglerde faaliyet gösterdiği kadın voleybol ve erkek hentbol takımlarını ligden çekti. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonu tamamlayan voleybol takımı ile Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen hentbol takımlarının artık altyapı düzeyinde yarışacağını açıklayan Amatör Branşlar Yöneticisi Deniz Durmaz, "Tüm dünyayı etkisi altına alan kononavirüs salgınından sonra bilindiği gibi ülkemiz ve dünya hem sağlık hem de ekonomik durgunluk açısından olumsuz etkilendi. Herkesin yakından takip ettiği başta futbol ekonomisi olmak üzere dünya sporunun takvimi ve işleyişi maalesef değişmek zorunda kaldı. Bizler de Göztepe Spor Kulübü'ndeki 16 amatör branşın bu süreçte faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldık. Hentbol ve voleybol bu süreçten en olumsuz etkilenen profesyonel branşlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin hentbol şubesi yıllarca taraftarın desteğiyle ayakta kalıp ardından Mehmet Sepil'in başkanlığı devralsasıyla Süper Lig'e çıkmıştı.Spor okulları ve altyapı takımlarındaki gençlerin ise evlerinden çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Durmaz, "Spor okullarımızda ve altyapı takımlarımızdan gençlerimize evde kaldıkları dönem hem psikolojik hem de fiziksel aktivite olarak destek vermeye devam ediyoruz. Normalleşmenin başlaması ile birlikte kaldığımız yerden yine olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına sporcu hazırlamaya, yine spor okullarımızda ve altyapılarımızda yüzlerce gencimize spor yaptırmaya devam edeceğiz. Başta kulübümüz olmak üzere tüm kulüplerin mali yapılarını tekrar gözden geçirecekleri bir dönemdeyiz. Bir çok kulübün aksine isim sponsorluğu almadan kendi özkaynaklarımızla bugüne kadar geldik. Fakat gelişen son durumlarla beraber bu iki salon sporumuzda faaliyetlerimize altyapı düzeyinde devam etme kararı aldık. Türk sporuna yeni sporcular yetiştirmek misyonumuza devam ederken bu branşlarımıza sponsor desteği bulabildiğimiz gün tekrar yarışmacı kimliğimize bürüneceğiz. Bunun için şimdiden amatör şubeler olarak çalışmalara başlamış bulunmaktayız" cümlelerini kurdu.

Kaynak: DHA

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