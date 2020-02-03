Göztepe ve Kızılay İzmir Şubesi'nden Elazığ'a anlamlı destek

03.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:35

Türk Kızılay İzmir Şubesi de Elazığ depreminden etkilenen çocuklar için Göztepe-Beşiktaş müsabakasında toplanılan atkı, bere, eldiven ve oyuncakları Elazığ'a getirerek Elazığspor'lu futbolcu ve teknik ekiple birlikte dağıtımını gerçekleştirdi.

ÇOK GEÇMİŞ OLSUN

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış,deprem bölgesinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Baykalmış, "Geçtiğimiz ay proje kapsamında Göztepe -Galatasaray müsabakasında birçok kışlık ürün toplamıştık.Hepimizi derinden üzen deprem sonrasında Göztepe Spor Kulübü'nün talebi üzerine Göztepe-Beşiktaş müsabakasında Elazığlı kardeşlerimiz için gerçekleştirdiğimiz 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi kapsamında birçok kışlık ürün toplandı. Kızılay İzmir Şubesi olarak deprem bölgesini ziyaret ettik. Toplanan bu kışlık ürünlerimizi ve oyuncaklarımızı Göztepe'li kardeşlerimizin selamlarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize teslim ettik. Türk Kızılay olarak deprem bölgesinde en titiz şekilde çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere vatandaşlarımızın gıda gereksinimlerini karşılıyoruz. Bunun yanı sıra battaniye, soba, çadır konusunda da gerekli desteği veriyoruz.

PAZARTESİ GÜNÜ 3 TIR YOLA ÇIKIYOR

Bizler Türk Kızılay İzmir Şubesi olarak 'Bir Atkı Bir Oyuncak' kapsamında toplanılan ürünleri deprem bölgesine getirip teslim ettik. Burada bize öncülük eden Elazığspor'lu futbolculara, teknik heyete ve yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı canı gönülden teşekkür ederiz. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren bizleri yalnız bırakmadılar. Pazartesi günü inşallah İzmir'den 3 tır deprem bölgesine hareket edecek. Gerek İzmir'de gerekse deprem bölgesinde aralıksız çalışmalarımız devam etmektedir. İzmir'de vatandaşlarımızın bağışları kabul edildikten sonra tasniflenip gönderilmek üzere hazırlanıyor. İzmir'de ki diğer şubelerden gelen bağışların da tasnifi tamamlandıktan sonra pazartesi günü tırlarımızı yola çıkaracağız.

VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Türk Kızılay İzmir Şubesi olarak depremden sonra aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim Kurulumuz ve tüm personelimizle gece gündüz vatandaşlarımızın bağışlarını gönderilmeye hazır hale getiriyoruz. Türk Kızılay İzmir Şubesi'ne bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız 0232 421 47 90 numaralı telefon numarasını arayarak bizlerle irtibata geçebilirler. Battaniye, temizlik-hijyen malzemesi, kışlık ürün ve çocuk bezi gibi ihtiyaçların ön planda olduğunu yaptığımız çalışmalar sonucunda tespit ettik. Bağış yapan tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler