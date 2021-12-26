Göztepe ve Adana Demirspor, Süper Lig'de ilk devreyi birer puanla kapattı - Haberler Spor
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Göztepe ve Adana Demirspor, Süper Lig'de ilk devreyi birer puanla kapattı

Göztepe ve Adana Demirspor, Süper Lig'de ilk devreyi birer puanla kapattı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, ilk devreyi 15 puanla düşme hattında tamamladı.

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, ilk devreyi 15 puanla düşme hattında tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Adana Demirspor karşısında Göztepe, 78. dakikada Khadim Rassoul'un kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Müsabaka, 1-1 bitti.

Üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından sahadan puanla ayrılan Göztepe, ilk devrenin bitiminde 15 puanla düşme hattında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlası ve averajla 19. sırada bulunuyor.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise ilk yarıyı 30 puanla bitirdi. Adana temsilcisi, maç fazlasıyla 5. basamakta yer alıyor.

Mario Balotelli 7. golünü kaydetti

Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Mario Balotelli, bu sezon ligdeki 7. golüne ulaştı.

Golcü futbolcu, ikinci yarının başında yerini Britt Assombalonga'ya bıraktı.

Göztepe, son 27 maçta kalesinde gol gördü

Ligde en son geçen sezon Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği 33. hafta mücadelesinde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakadan sonra çıktığı 27 maçta da gol yedi.

İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 31 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.

Müsabakayı 10 bin 380 kişi takip etti.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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