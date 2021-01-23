Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

23.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:12
Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında yarın lider Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında yarın lider Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.

İlk yarının son haftasında Vodofane Park'ta oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Teknik direktör İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni de 4-0 mağlup eden Göztepe, 25 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Son 8 maçında yenilmeyen ve bu müsabakalarda 7 galibiyet ile 1 beraberlik alan Beşiktaş, 41 puanla zirvede bulunuyor.

Hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman, yarın ilk kez Göztepe'nin başında görev alacak. Karaman ayrıca, Süper Lig kariyerindeki 100. karşılaşması için sahada olacak.

Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan sarı-kırmızılı ekipte, daha önce 13 Ocak Çarşamba günü bir futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Tarım Hakaret Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:16:53. #1.14#
title