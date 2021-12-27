Göztepe, Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 29 Aralık Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 29 Aralık Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında dün Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Yılport Samsunspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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