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Göztepe, Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u konuk edecek

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe ile TFF 3. Lig temsilcisi Kahta 02 Spor yarın İzmir'de karşılaşacak.

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe ile TFF 3. Lig temsilcisi Kahta 02 Spor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Kahta 02 Spor karşılaşmasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Göztepe'de yarın fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bu turdan itibaren katıldığı kupada Kahta 02 Spor ilk 3 turda Karaman Belediyespor, Hacettepe ve Etimesgut Belediyespor'u saf dışı bıraktı.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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