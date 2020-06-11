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Göztepe, Trabzonspor'u puansız göndermek istiyor

Göztepe, Süper Lig'in 27. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Trabzonspor'u puansız göndermek istiyor
11.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:07

Göztepe, Süper Lig'in 27. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 87 günlük Süper Lig hasretini dindirecek olan Göztepe, lider Trabzonspor'u İzmir'den puansız göndermek istiyor.

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 87 günlük aranın ardından yeniden başlıyor. 27 Nisan tarihinden itibaren tesislerde gruplar halinde çalışmalarını sürdüren Göztepe ise 27. haftanın açılış maçında yarın 21.00'de lider konumundan bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İzmir ekibi, akşam saatlerinde yapacağı son antrenmandan sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 37 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, lider Trabzonspor'u yenerek verilen aranın ardından Süper Lig'e galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Göztepe taraftarının formaları tribünde yer alacak

Korona virüs önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak oynanmasına karar verilen Süper Lig maçları için birçok kulüp gibi Göztepe kulübü de bir proje hazırlamıştı. "Seni Yalnız Bırakmadık" sloganıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Göztepeli taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu'nun altında bulunan GözGöz mağazalarına formalarını bırakıyor. Taraftarının formalarını tribüne yerleştiren Göztepe, böylece hem taraftarının ruhunu tribünde hissettirecek hem de stadyumun boş görünmesinin önüne geçecek. Şu ana kadar 500 taraftarın formasını teslim ettiği öğrenilirken, maç saatine doğru bu rakamın birkaç kat artması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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