Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
31.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:52
Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk antrenmanda yer almadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz