Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

31.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:52
Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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