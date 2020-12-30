Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:33
Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 16. haftayı bay geçtikten sonra 17. haftada 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 16. haftayı bay geçtikten sonra 17. haftada 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift idman yaptı.

Sabah antrenmanında pas ile dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştiren Göztepeli oyuncular, akşam ise salonda kuvvet ve denge çalıştı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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