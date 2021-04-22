Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan ve 37. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepe, 1 günlük iznin ardından Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı pas çalışmasıyla tamamladı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Atınç Nukan idmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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