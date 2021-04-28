Göztepe-Trabzonspor maçından notlar
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Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de Göztepe ile Trabzonspor karşılaşmasında iki takımdan Göztepe son oynadığı müsabakaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaparken, Trabzonspor ise 2 farklı isme şans verdi.

Süper Lig'de Göztepe ile Trabzonspor karşılaşmasında iki takımdan Göztepe son oynadığı müsabakaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaparken, Trabzonspor ise 2 farklı isme şans verdi.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçından farklı olarak kaleci Arda Özçimen, Murat Paluli, Anderson Esiti, Zlatko Tripic ve Brown Ideye'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19'u atlatan Alpaslan Öztürk yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe'nin Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik direktör ve futbolcu olarak yer aldığı Trabzonspor'a karşı görev aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Farih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri kadrodan farklı olarak Yusuf Sarı ve Edgar Miguel Ie'nin yerine Anastasios Bakasetas ve Seyedmajid Hosseini'yi oynattı.

Karşılaşmayı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan da takip etti. Müsabakadan önce Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'a çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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