Göztepe -Trabzonspor maçından notlar Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de hasret sona erdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de hasret sona erdi. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'ye konuk oldu. Pandemi nedeniyle mücadeleye seyirci alınmazken, Göztepeli taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer aldı.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Karşılaşma öncesinde ise geniş tedbirler alındı. Statta görev yapacak basın mensupları, sağlık ekipleri, polisler ve itfaiye görevlilerinin tek tek ateş ölçümü gerçekleştirildi. Ateşi 38 derece ve üzeri olanlar Gürsel Aksel Stadı'na alınmadı. Maçta görev yapan basın mensupları ve protokol tribününde maçı izleyen yöneticiler de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. Ayrıca stadyumda asansör kullanılmasına müsade edilmedi ve herkes maske takarak stada giriş yaptı.FUTBOLCULAR SELAMLAŞMADIHer 20 metreye ise el antiseptik aletleri konuldu. Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular da sosyal mesafe kuralına göre sahaya çıktı. Konulan kurallar gereği iki takım futbolcuları maç öncesi tokalaşıp, selamlaşmadı. İki takım futbolcuları ayrıca takım halinde fotoğraf da çektirmedi. Yedek kulübelerinde ise hem Göztepeli hem de Trabzonsporlu oyuncular ve teknik ekip çalışanları 2 koltuk mesafe bırakarak oturdu. Mücadelede sadece 20, 30 yaş arasında 6 top toplayıcı görev aldı.STAT TEMİZLENDİHafta boyunca Gürsel Aksel Stadı'nda hummalı bir şekilde dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Tüm tribünlerin koltukları silinirken, basın mensuplarının kullanacağı masalar, koltuklar, lavabolar, salonlar ve büfeler de en ince ayrıntısına kadar temizlendi. Soyunma odaları, hakem odası ve doping kontrol odası da dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Gürsel Aksel Stadı'nın çevresinde geriş tedbirler alındı. Maçta görev almayacaklar stat çevresine yaklaştırılmazken, emniyet mensupları taraftarların gruplar halinde toplanmasına da izin vermedi.SOSA RİSKE EDİLMEDİ

Ev sahibi Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör İlhan Palut sürpriz bir kararla Gassama'yı kulübeye çekip, sağ bekte Murat Paluli'yi 11'de sahaya sürdü. Konuk Trabzonspor'da ise alt adalesinden sakatlık yaşayan Arjantinli orta saha Jose Sosa iyileşmesine rağmen oynamadı. Önümüzdeki hafta içi Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Sosa'yı riske etmediği bildirildi.

Kaynak: DHA