Göztepe, Trabzonspor maçına hazır
Süper Lig'in 38. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 38. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic, antrenmanda yer almadı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz