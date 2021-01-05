Göztepe, Trabzonspor maçına hazır
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Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

05.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:49
Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dar alanda oyun çalışmasının ardından duran top organizasyonları gerçekleştirildi.

Tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı kafile, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

Yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'ndaki Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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