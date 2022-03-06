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Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanında, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 8 Mart Salı günü devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, Mart, Spor, Haberler

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