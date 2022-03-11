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Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe hazırlıklarını tamamladı.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, İzmir, Spor, Haberler

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