Göztepe, Trabzonspor maçına hazır
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe hazırlıklarını tamamladı.
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.