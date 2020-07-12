Göztepe Teknik Sorumlusu Parlatan: "Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz"
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Göztepe Teknik Sorumlusu Parlatan: "Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz.

12.07.2020 01:02 | Son Güncelleme: 12.07.2020 01:08

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz." dedi.

Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek bazı maçları teknik olarak yorumlamanın çok zor olduğunu kaydetti.

İlk yarıda iyi bir görüntü sergilemelerine rağmen devreye 2-0 mağlup girdiklerini kaydeden Parlatan, "Gerçekten çok fazla orta yapıp, ceza sahasına çok top gelmesine rağmen, üretkenlik ve pozisyona girme adına istediklerimizi yapamadık." ifadesini kullandı.

Parlatan, pozisyona girme anlamında zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz, maç kazanamıyoruz. Artık bu maçı çabuk bir şekilde unutup... Hatalarımızı, eksiklerimizi biliyoruz. Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz. Galatasaray maçında daha farklı bir görüntü sergilemek için çalışacağız." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımı kutluyorum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

İlk golde şanslı olduklarını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Göktuğ'un topu elinden kaçırması bizim adımıza şanstı. Bu golden sonra oyunu daha kontrollü olarak sürdürmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik hamleler yapmak ve oyunlar oynamak gerekiyor. Bugün önemli olan 3 puanı almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Sıcak hava ve neme rağmen kararlılıkla ve fedakarlıkla maçın sonuna kadar o mücadeleyi gösterdiler."

Hamzaoğlu, yeni sezonun 11 Eylül'de başlamasının normal ve doğru olduğunu söyledi.

Yabancı kuralının "çocuk oyuncağına dönüştüğünü" ifade eden Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Her sene bir şeyler yapıyoruz.Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. 2-3 gün üzerinde dursak daha sağlıklı şeyler çıkabilir. Hep bir şeyleri değiştiriyoruz. Sınırlamalara karşıyım. Eliniz rahat olmalı, iyi oyuncu varsa almalısınız. Önemli olan yabancının sayısı, sınırlaması değil, bunu çözemiyoruz. Burada sorun kulüplerin imkanlarını maalesef çok kötü şekilde kullanan hem yönetimler hem teknik heyetler, yabancı sınırlaması filan değil. 10 lira kazanırken, 100 lira harcamak mantık dışı."

Hamzaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplere ekstra destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Batan batsın, doğru işler yapanlar kalsın." ifadesini kullandı.

Göztepe Teknik Sorumlusu Parlatan: 'Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz'

Kaynak: AA

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