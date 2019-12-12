Göztepe teknik direktörü ve oyuncular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:30

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ile futbolcular Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Palut ve futbolcular, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçimlerini yaptı.

İlhan Palut, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Ayhan İşçen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Göztepeli futbolcu Serdar Gürler ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Serdar, Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafının çok etkileyici olduğunu ancak çok dramatik olduğu için bu fotoğrafa oy kullanamayacağını söyledi.

Soner Aydoğdu ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafları için oy kullandı.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, fotoğrafların hepsinin çok etkileyici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA