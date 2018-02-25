Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sahaya Savaş Pilotu Montuyla Çıktı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Sivasspor'la oynanan lig maçı öncesinde dikkati çeken bir harekete imza attı. Tuna, mücadeleye pilot montuyla çıktı.

TANER TUNA, ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Savaş uçağı pilotların giydiği montla yeşil sahaya çıkan Tamer Tuna bu hareketiyle İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden tecrübe uçuşu amacıyla havalanan ve kalkışından 5 dakika sonra düşen uçakta şehit olan pilotlarımızı andı.

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan SF-260D eğitim uçağı, kalkışından 5 dakika sonra düşmüştü. Uçakta bulunan pilotlar Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.