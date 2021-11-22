Göztepe Teknik Direktörü Maestro: "Zorlu deplasmanda aldığımız 1 puan çok önemli"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Zorlu deplasmanda aldığımız 1 puan çok önemli" dedi.

Deplasmanda aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Meastro, "Bizim puanlara ihtiyacımız var. Bugünkü performans adına mutluyuz diyebiliriz. Çünkü bu zorlu deplasmanda aldığımız 1 puan bizim için çok değerli. Maça baktığınız zaman iki farklı yarı göründük sahada. Tabii ikinci yarı gerçek olan kimliğimizi daha iyi ortaya koyabildik. Mücadelemizi, inancımızı, savaşımızı, hırsımızı ilk dakikadan itibaren her maçta göstermemiz gerekiyor. Özellikle de gelecek hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçında bunları gösterip sahada en iyi sonuçtan ayrılmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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