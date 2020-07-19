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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan hakem tepkisi

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakanın hakeminin takdir haklarının sahaya koydukları karakterin önüne geçip, skoru etkilediğini bildirdi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan hakem tepkisi
19.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:51

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakanın hakeminin takdir haklarının sahaya koydukları karakterin önüne geçip, skoru etkilediğini bildirdi.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray deplasmanına özellikle hücumsal anlamda eksiklerle gittiklerini ancak 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadıklarını belirtti.

Rakiplerine verilebilecek en az miktarda pozisyonu verip çok sayıda net gol pozisyonu yakaladıklarını bildiren Palut, "Emre Akbaba'nın becerisi ve bunun yanında 2 tane de kötü gol yedik ama bunlar futbolda var. Ben oyuncularımın gösterdiği mücadeleden sahaya koydukları karakterden son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

Palut, müsabakada memnun olmadığı şeyler de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın hakemleri Atınç'ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler tıpkı Gençlerbirliği maçında Alpaslan'ın pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamız içerisinde rakip oyunculara hiçbir şekilde dokunmamalıyız. VAR'dan dönen golümüz aslında bir çok şeyin özeti gibiydi. Oyuncumuz pas attıktan sonra doğal olarak ayağını yere indirmesi gerekiyor. Hakemin takdir hakları takımımızın sahaya koyduğu karakterin maalesef önüne geçip skoru rakibimize kaydırdı."

Kaynak: AA

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