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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeni tip koronavirüs sürecinde futbolda ekonomik boyutun çok önemli bir hale geldiğini söyledi.

12.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:00
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeni tip koronavirüs sürecinde futbolda ekonomik boyutun çok önemli bir hale geldiğini söyledi.

Kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelirlerinde bir daralmanın yaşanacağını kaydeden Palut, "Kulüpler yüksek ücretli transferler yaparken çok zorlanacak, belki gerçekleştiremeyecek. Türk futboluna baktığımızda ekonomik yapısı ya tam dengede giden ya da gerçekten eksiye giden bir durumdaydı. Sonuçta TFF'nin getirdiği harcama limitleri oldu. Futbol ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz olacak. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirtti. Artık her istenilen takviyenin gerçekleşemeyeceğini vurgulayan İlhan Palut, "Teknik adamların 'mutlaka bu oyuncuyu istiyorum, bu oyuncu olmazsa olmaz gibi söylemleri' çok da gerçekçi olmayacak. Mevcut kadroyla en iyi takımı ortaya çıkarmak için daha çok efor harcayacayacağız. Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Takımımızın gelişimi için de daha çok kafa yoracağız. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Gerçekte ne olacağını kestirmek çok zor, net hatlar çizmek kolay değil. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde kendi mesaimizi geliştirmede yoğun bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

Göztepe, 27 Nisan Pazartesi günü idmanlara başlamayı planlıyor.


Kaynak: DHA

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