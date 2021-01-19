Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

19.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:13
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır? İlhan Palut hayatı ve biyografisi nedir?

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır? İlhan Palut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut (d. 12 Kasım 1976 Hatay), Türk eski futbolcu ve teknik direktördür.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Hatayspor

2016-2017 sezonunun başında sportif direktör olarak Hatayspor'a gelen ve devre arasında da teknik direktörlük görevine başladı. İlhan Palut yönetiminde 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, 1. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasında 4 puan toplamasına rağmen sonradan yükselişe geçerek Süper Lig'e yükselme potasına giren Hatayspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor, berabere tamamlanan final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Hatayspor, Galatasaray karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından 4-2'lik galibiyete rağmen kupadan elendi. 2019-2020 sezonunda lige ilk 6 haftada 3 galibiyetle başlayıp Türkiye Kupası 3. Turunda Siirt İl Özel İdarespor'a elenen Hatayspor'daki performansı beğenilmedi ve 1 Ekim 2019'da Hatayspor ile yolları ayrıldı.

Göztepe

Tamer Tuna'nın art arda gelen mağlubiyetlerin sonra verdiği istifası sonucu, Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Arslan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:17:44. #1.14#
title