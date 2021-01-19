Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır? İlhan Palut hayatı ve biyografisi nedir?

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapmaktadır? İlhan Palut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut (d. 12 Kasım 1976 Hatay), Türk eski futbolcu ve teknik direktördür.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Hatayspor

2016-2017 sezonunun başında sportif direktör olarak Hatayspor'a gelen ve devre arasında da teknik direktörlük görevine başladı. İlhan Palut yönetiminde 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, 1. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasında 4 puan toplamasına rağmen sonradan yükselişe geçerek Süper Lig'e yükselme potasına giren Hatayspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor, berabere tamamlanan final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Hatayspor, Galatasaray karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından 4-2'lik galibiyete rağmen kupadan elendi. 2019-2020 sezonunda lige ilk 6 haftada 3 galibiyetle başlayıp Türkiye Kupası 3. Turunda Siirt İl Özel İdarespor'a elenen Hatayspor'daki performansı beğenilmedi ve 1 Ekim 2019'da Hatayspor ile yolları ayrıldı.

Göztepe

Tamer Tuna'nın art arda gelen mağlubiyetlerin sonra verdiği istifası sonucu, Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı.