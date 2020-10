Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Hedefimiz ilk 7

SÜPER Lig'de sezonun ilk 4 maçını namağlup 6 puanla geçen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, lig bitiminde ilk 7 takım arasında olmayı hedeflediklerini söyledi.

SÜPER Lig'de sezonun ilk 4 maçını namağlup 6 puanla geçen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, lig bitiminde ilk 7 takım arasında olmayı hedeflediklerini söyledi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Palut, "Ligin ilk 4 haftasını geride bıraktık. Milli ara öncesi bu bölümü 1 galibiyet, 3 beraberlikle tamamladık. Maçların geneline baktığınız zaman bu 6 puanı çok rahat bir şekilde 8 puana çıkarabilirdik. Özellikle Gaziantep FK maçında son anda talihsiz bir hatayla galibiyeti kaçırdık. Son maç rakibimiz Başakşehir için 3 maçlık kötü gidişatın ardından ayağa kalkma anlamı taşıyordu. En azından 1 puanla dönmeyi hedefliyorduk. Rakip oyunu daha çok domine etti ama savunma disiplininden taviz vermeyip net pozisyon vermedik. Hücumsal anlamda topa daha çok sahip olmalıydık, rakip ceza sahasında daha çok bulunmalıydık. Son 25 dakikada final paslarını atabilsek 3 puanla dönme şansımız olurdu" dedi.

Ligde milli aranın ardından iç sahada oynayacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladıklarını belirten genç teknik adam, "Pazar günü tesislerimizde Menemenspor'la bir hazırlık maçı oynayacağız. Bu hem maç ritmini artırma adına hem de sonradan katılan yeni transferlerimizin adaptasyonu adına önemli. Ligde rakipten bağımsız olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oynanmamış her maçı kazanmak istiyoruz. Biz Göztepe'yi ilk 7 içerisinde tutup sezon sonuna burada taşımak istiyoruz. Ligin üst sıralarında olmak istiyoruz. Göztepe takımı zaten çok güzel bir şehrin takımı, çok büyük bir tarihi, çok büyük bir camiası, çok büyük taraftar kitlesi var. Taraftar kitlesiyle, geçmişiyle saygı duyulan bir takım ama biz buna sahada oynadığı futbolla da saygı duyulan bir Göztepe takımını eklemeyi istiyoruz. 'Bu senenin flaş takımı Göztepe' diye saygı uyandıran, konuşulan bir Göztepe hedefliyoruz" diye konuştu."TRANSFERDE TERCİHLERİMİZİ ALDIK"Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geride kalan transfer döneminde istedikleri isimleri kadroya dahil ettiklerini söyledi. "Geçen seneki Göztepe'den 12 oyuncu ayrıldı, 11 transfer yaptık" diyen Palut, "Göktuğ, Ege, Yusuf, Eren ve Altınordu'dan aldığımız Kerim ise kiralık gitti. Bu sene transferdeki hedefimiz Göztepe'de sezon bitmeden dile getirdiğim gibi değişim sürecini başlatmaktı. Ayrılan tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşündük. Takımımızın yaş ortalamasını aşağıya çekmeye çalıştık. İlk 11 ortalamamız 30.2'yken bu sene şimdiye kadar 28 yaş ortalamasıyla oynadık. Kulübe ortalamamız 27'den 25.8'e düştü. Yenilerden ve gençlerden henüz tam anlamıyla faydalanamadık ama ileride daha fazla faydalanmak mümkün olacak" şeklinde konuştu."YENİLERDEN MEMNUNUM"Transferin kolay bir süreç olmadığını ifade eden Palut, "Ligler geç bitip kısa bir aradan sonra başladı. Bu transfer görüşmelerini kolay kılmadı. Tabi ilk ve ikinci tercihlerimiz vardı. Ancak şunu söyleyebilirim, gelenlerin hepsi yönetimle ortak çalışmalarımız sonucunda geldi ve hepsinin faydalı olacağını düşündük. Geliş tarihleri itibarıyla takım seviyesinde hazır olmayanlar vardı. Adaptasyon sürecindeler. Kalede İrfancan'ı kullandık. Ben genel performansından memnunum. Malatyaspor maçında pozisyona bağlı bir penaltısı oldu. Bir takımın genç oyuncular kazanmasını isteyip gençler oynadığı zaman yapabilecekleri 2-3 hataya tepki göstermek, şansını kullanamadığını düşünmek kimseye fayda sağlamaz. Türkiye'de çok iyi kaleciler var.Ben İrfan'ın da o seviyede olduğunu düşünüyorum. Ona güvenmeye devam ediyorum" diye konuştu.Palut, "Bunun dışında Ideye'yi kullandık ve adaptasyonu hızlı oldu. Önde aradığımız santrfor figürünün dönem dönem sinyallerini verdi. Mutlaka daha iyi olacak, ritmini artıracak. Ndiaye'yi kullandık. O da genç, tabiri caizse aç ve gelecek vaad eden bir oyuncu. Onu alırken bu sene kullanıp geliştirmeyi, önümüzdeki senelerde Göztepe'ye iyi bir oyuncu olarak kazandırmayı hedefledik. Temel bakış açımız şu; hiçbir oyuncunun Göztepe'yi son durak olarak görmelerini istemiyoruz. Hiçbir oyuncunun 3 yıllık son kontrat alıp yatmasını istemiyoruz. Ndiaye de bunların başında geliyor. Burekovic'in orjinali sol bek. Sol önde de kendi mevkisi olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor. Guilherme'yi anlatmaya gerek yok. Bize de hücumun her bölgesinde kilit açıcı, sorun çözücü, kaliteli bir ayak olarak katkı sağlayacak. Hepsinin uyumundan ve antrenman disiplininden memnunum" dedi."GASSAMA GİTMEYİNCE KERİM GİTTİ"Geçen hafta Altınordu'dan bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Kerim Alıcı'yı 4 gün sonra Boluspor'a kiralık gönderen Göz-Göz'de İlhan Palut, "Sezona sağ bekte Gassama ve Murat Paluli'yle başladık ama kamp döneminden itibaren Gassama'nın transfer olabileceği konuşuldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecekti. Bu ihtimale karşı Altınordu'dan tanıdığımız Kerim'i Göztepe'nin geleceğine dair yatırım olarak aldık. Ancak sonuç olarak transferin sonlandığı gün Gassama kaldı ve kalmasından mutluyuz. Toplam 3 sağ beke sahip olduğumuz için Kerim'i sezon sürecinde dışarıda bırakmamak için, devre arasında geri alabilme şartıyla Boluspor'a kiraladık. Altınordu'nun takım planları içinde Kerim yoktu. Kiralık olarak geri vermek istediğimizde kabul etmediler, o yüzden Bolu'ya gitti" diye konuştu.POKO TAKIMA UYACAK

Takımla İzmir ve Afyon'daki ilk hazırlık dönemine katılmayan Poko'yla ilgili de konuşan İlhan Palut, Gabonlu oyuncunun milli takıma gitmeyip bu dönemde takımla çalışmayı sürdürdüğünü belirtip, "Sezon başı İzmir ve Afyon'da yaptığımız çalışmalara katılmadı. İzmir'e döndükten sonra bize katıldı ve hiç kamp görmediği için bireysel çalıştırdık. Ona dilediği zaman gelip antrenmanlara çıkacağı bir takımı olmadığı mesajını vermek zorundaydık ve hazırlık sürecinde bilerek ayrı tuttuk. Kampa katılmaması nedeniyle yaptırım uyguladık. Çok çalışkan, saygılı bir oyuncu ama diğer arkadaşları gibi takımın takvimine diğer arkadaşları gibi yüzde yüz uyacak" mesajını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ