Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Bursaspor yenilgisini değerlendirdi Açıklaması
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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Bursaspor yenilgisini değerlendirdi Açıklaması

16.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:07
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Bursaspor yenilgisini değerlendirdi Açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda uzatma bölümü sonucunda Bursaspor'a 5-4 yenilerek kupaya veda eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Süper Lig seviyesine yakışmayacak basitlikte goller yedik.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda uzatma bölümü sonucunda Bursaspor'a 5-4 yenilerek kupaya veda eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Süper Lig seviyesine yakışmayacak basitlikte goller yedik." dedi.

Palut, yaptığı açıklamada, yoğun maç takvimi içinde oynadıkları Bursaspor karşılaşmasında bazı oyuncuları dinlendirdiklerini söyledi.

Müsabakada hücum olarak üretken olduklarını kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Dört gol attık, daha fazlasını da bulabilirdik. Süper Lig seviyesine yakışmayacak basitlikte goller yedik. Üzgünüz, çok yoğun bir maç trafiği var. Bunun etkilerini üzerimizden atmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Bursaspor'un genç oyuncuları sahaya çok iyi mücadele ortaya koydu ve çok istediler. Onları da tebrik etmek lazım. Bundan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla hazırlanmamız lazım. Bu bize dün itibarıyla acı bir ders oldu."

Ligde rakip Hatayspor

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Göztepe'de dünkü müsabakada direkt kırmızı kart gören sağ bek Murat Paluli forma giyemeyecek.

Göztepe'nin diğer sağ beki Lamine Gassama'nın da sakatlığı bulunuyor.

Soner Aydoğdu kulüp kariyerinde 300. maçına çıktı

Bursaspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Soner Aydoğdu, kulüp kariyerinde Türkiye'deki 300. müsabakasını oynadı.

Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve Medipol Başakşehir'den sonra sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 233, TFF 1. Lig'de 18 ve Türkiye Kupası'nda 49 maça çıktı. Soner Aydoğdu, bu müsabakalarda 29 gole imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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