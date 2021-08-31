Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
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Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonundaki ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Göztepe'de yol ayrımına gidildi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimizi Ocak ayında takımın başına getirdiği ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılıkla ilgili bir mesaj yayınlayan İzmir temsilcisi, şu ifadelere yer verdi: "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

1,17 puan ortalaması

Göztepe'nin başında bulunduğu sürede toplamda 24 resmi maça çıkan Ünal Karaman, bu maçlarda 7 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, 10 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 55 yaşındaki teknik adam, bu sonuçlarla 1,17 puan ortalaması yakaladı. - İZMİR

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig'de hoca kıyımı tüm hızıyla sürüyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
Süper Lig'de hoca kıyımı tüm hızıyla sürüyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
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