Göztepe tat vermedi
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Göztepe tat vermedi

Göztepe tat vermedi
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta 5-3 yenilen Göztepe'de moraller bozuldu.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta 5-3 yenilen Göztepe'de moraller bozuldu.

İttifak Holding Konyaspor'un ardından Başkent ekibine de yenilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman yedek ve genç oyunculardan ağırlıklı kadroyla sahaya çıkarken, takımının gösterdiği performanstan memnun kalmadı. Göz-Göz'de uzun süredir forma şansı bulamayan Yalçın, Beykan, Ideye ve Kubilay maça ilk 11'de başladı. Altyapı patentli gençlerlerden Efe ve Yılmaz da oyuna son 9 dakikada dahil olarak Karaman'dan şans buldu. Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki Yılmaz kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Maçta Ideye, Yalçın ve Beykan ise takımı adına goller atmayı bildi.

BEŞİKTAŞ MESAJI

Ligin son haftasında cumartesi günü şampiyonluk hedefindeki Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, her takımı çok zorlayan sezonun sonuna geldiklerini, sezonu en iyi kadroyla çıkıp lafın sözün olmayacağı şekilde noktalayacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Son hafta şampiyonluk adaylarından biriyle oynayacağız. Umarım sağlık ekibimiz bize müjdeli haberler verir. En iyi kadroyla çıkıp, camiamıza yakışan bir maça çıkacağız. Lafın sözün olmadığı bir ligi tamamlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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