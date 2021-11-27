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Göztepe taraftarıyla coşacak

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe taraftarıyla coşacak

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'yi büyük heyecan sardı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'yi büyük heyecan sardı.

Karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, pandemi sürecinden sonra ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak. Dolu tribünler önünde aylar sonra sahaya çıkacak İzmir ekibinde tüm camia zafere kilitlenirken, sarı-kırmızılı futbolseverlerin de görsel şölene imza atacakları öğrenildi.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden herkesi stada davet ederken satışa çıkan biletlerin ise tükenmek üzere olduğu vurgulandı. Bilet fiyatları VIP ve localar 545, 2'nci kategori 463,5, 3'üncü kategori 236, 4'üncü kategori 190,75, 5'inci kategori 163,5 ve 6'ncı kategori 54.5 TL olarak belirlendi. Göztepe taraftarlarının biletlere yogun ilgi gösterdiği, Fenerbahçe maçının kapalı gişe oynanacağı vurgulandı.

Göztepe, geçen sezon Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynadığı maçı 3-2 kaybetmişti.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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