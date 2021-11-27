Göztepe taraftarıyla coşacak

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'yi büyük heyecan sardı.

Karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, pandemi sürecinden sonra ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda tam kapasite olarak taraftarıyla buluşacak. Dolu tribünler önünde aylar sonra sahaya çıkacak İzmir ekibinde tüm camia zafere kilitlenirken, sarı-kırmızılı futbolseverlerin de görsel şölene imza atacakları öğrenildi.

Göztepe, geçen sezon Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynadığı maçı 3-2 kaybetmişti.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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