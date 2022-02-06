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Göztepe taraftarından koreografi şovu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe taraftarından koreografi şovu

Göztepe taraftarı, Altay ile oynanan derbi mücadelesinde 3 tribünü kapsayan dev bir koreografiye imza attı.

İZMİR (İHA) - Göztepe taraftarı, Altay ile oynanan derbi mücadelesinde 3 tribünü kapsayan dev bir koreografiye imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı konuk ediyor. Haftalar öncesinde derbiye hazırlık yapan Göztepe taraftarları maçın başlangıcından önce büyük bir şova imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 tribünü kapsayan bir koreografi şovu yaptı. İzmir'in simgelerinin yer aldığı koreografide "Korkma İzmir Göztepe var" yazısına yer verildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Göztepe, Derbi, İzmir, Altay, Spor, Haber

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